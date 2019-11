Verstappen mijdt het F-woord in São Paulo

Door Rik Spekenbrink



Meteen bij de eerste vraag over het incident, gesteld in het Engels, maakte Verstappen duidelijk dat hij liever vooruit wilde kijken dan terug. Hij achtte het niet nodig, of niet slim, om terug te blikken op zijn uitspraak bij de laatste race in Austin. Verstappen zei daar, over het tegenvallende presteren van Ferrari, ‘dat je dat krijgt als je niet meer vals speelt’. Ophef, uiteraard, want die uitspraak werd razendsnel vertaald.

Het is niet zo dat Verstappen er vanmiddag in Sao Paulo helemaal niets over wilde zeggen. Zo gaf hij aan niet, of misschien nog niet, bij Ferrari op de koffie te zijn gegaan om het uit te praten. Over de ophef die ontstond haalde hij zijn schouders op (‘Dat hoort erbij, iedereen mag zijn mening hebben’). Maar de Red Bull-coureur gaf ook aan dat het wel saai wordt als iedereen altijd hetzelfde zegt. ,,Gelukkig heeft iedereen zijn eigen karakter.”

Langere antwoorden kwamen er als het ging over het circuit van Interlagos, één van zijn favoriete banen op de kalender. ,,De flow is hier gewoon goed. Geen hoekige bochten, maar een baan waar je lekker de snelheid vast kan houden.”

Koprol

Verstappen vertelde ook hoe hij de ‘koprol’ van zijn vader Jos, bij diens Formule 1-debuut in 1994, heeft teruggezien. Over het moment dat ‘pa’ na de stevige crash gewoon zijn vizier opende alsof er niets was gebeurd, zei hij: ,,Typisch voor onze familie. Zo benaderen wij de sport. Zoiets kan gebeuren.”

Verstappen hoopt verder de goede lijn van Austin door te trekken in Brazilië. Daar werd hij derde, maar belangrijker, qua snelheid kon Red Bull de zilveren bolides van Mercedes aardig bijbenen. ,,We begrijpen onze auto de laatste tijd beter”, zei Verstappen enigszins cryptisch.

Waar hij in het verleden nog wel eens zei dat het hem niets uitmaakt of hij derde of vierde wordt in het kampioenschap, omdat alleen de titel telt, bleek nu dat die derde plek toch nog wel een doel is voor Verstappen in de twee afsluitende races. ,,De kans is er, daar moet je voor gaan.”

Nummer 3 in de stand Charles Leclerc krijgt in Brazilië een gridstraf, dat kan in dit verband ook helpen. ,,Dit is een goede kans om het gat te dichten.”