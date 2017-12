Verstappen minst ingehaalde coureur van het jaar, Ricciardo haalde het vaakst in

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, is de coureur met de meeste inhaalacties op zijn naam, 43. Verstappen kwam afgelopen jaargang tot 22 geslaagde acties.



Volgens Pirelli werd in 2017 wel veel minder ingehaald dan in 2016, liefst 47 procent minder. Tijdens de race in Rusland werd er slechts één (!) keer ingehaald. Al voor het seizoen gaven veel coureurs aan dat ze twijfels hadden over de mogelijkheden vanwege de nieuwe regels. Pirelli introduceert in 2018 nieuwe bandensoorten en hoopt daarmee het aantal inhaalacties tijdens de race te vergroten.