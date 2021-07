Verstappen moet Hamilton nipt voor laten gaan in slottraining

Verstappen vertelde gisteren dat hij de juiste afstelling van zijn Red Bull nog niet gevonden had met het oog op de kwalificatie, maar dat betekende niet dat hij haast had in de laatste oefensessie. Pas toen de training een kleine twintig minuten bezig was liet de Nederlander zich zien. De grote vraag was of het onderstuur van een dag eerder verholpen was en het leek er niet op dat Verstappen hier nog veel hinder van ondervond. Wel werd hij, en de rest van het veld, in de slotfase nog even flink opgehouden toen Mick Schumacher crashte.