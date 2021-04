Verstappen na nieuwe pech in Italië: ‘Lastig te zeggen hoe we ervoor staan’

,,Na deze sessie is het lastig te zeggen hoe we ervoor staan", reflecteert Verstappen op zijn eigen website op een ongelukkige middag op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. ,,Maar het is niet schokkend. We moeten kijken we op het gebied van balans kunnen verbeteren en ervoor zorgen dat er morgen niets kapot gaat. Hier hebben we wel wat last van, maar we weten zo ook wel wat we moeten doen. Dus ik denk dat het wel goed komt.”



Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren in de ochtend al nipt sneller dan Verstappen, die door een crash van Nikita Mazepin een snelle ronde moest afbreken, en stonden ook 's middags op respectievelijk P1 en P2 na een uur trainen. ,,Het is geen verrassing dat Mercedes hier sterk is. We moeten op onszelf focussen en ons werk beter doen dan zij. Dan zien we vanzelf wel waar we staan ten opzichte van Mercedes", aldus de Nederlander die weer in de rol van underdog probeert te kruipen.