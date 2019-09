Verstappen na snelle crash in Spa: ‘Dit is racen, dit gebeurt soms’

Door Arjan Schouten



Een toch al vrij rommelig weekend vol motorproblemen eindigde voor Max Verstappen vandaag al in de eerste ronde. Een niet al te beste start. Een krappe eerste bocht, waar alle auto’s elkaar sowieso al in de weg zitten. Samen met Kimi Räikkönen door de binnenkant van de hairpin van La Source. En dat bleek niet te passen. ,,Na die slechte start probeerde ik de binnenkant aan te houden. Ik denk dat Kimi verwacht had dat hij al helemaal voorbij mij was. Ik remde nog iets later dan de anderen, terwijl hij zijn normale lijn reed. En ja, dan kan ik geen kant op”, legde Verstappen uit. Kimi Räikkönen was iets minder positief via de boordradio. ,,Een of andere f*cking idioot heeft me geraakt.”

De Limburger, die door iets eerder te remmen zelf uit de problemen had kunnen blijven, meende dat geen van twee direct als schuldige aangewezen kon worden. ,,Een race-incident dit, ja. Dat denk ik wel. Hij deed het niet expres natuurlijk’‘, aldus Verstappen, die met veel schade aan zijn auto en vleugel nog even verder probeerde te rijden. Maar met een kapotte ophanging linksvoor, zat hij een bocht later al in de muur. De boarding langs de Eau Rouge was het eindpunt van zijn vijfde GP van België, waar velen van de tienduizenden Nederlandse supporters hem niet eens langs hebben zien komen in de race.

Het betekende zijn eerste uitvalbeurt in ruim een jaar tijd. De laatste keer was vorig jaar in Hongarije. ,,Dat is racen”, meende Verstappen. ,,Best normaal dat dit soort dingen soms een keer gebeuren.”

Volledig scherm © BELGA Hij kon zich er een dag na het overlijden van Formule 2-coureur Anthoine Hubert maar moeilijk druk om maken. Hij kende de Fransman, die slechts een jaartje ouder is dan Verstappen. De twee groeiden samen op in het kartwereldje, waar ze vaak genoeg tegen elkaar raceten. Het verschrikkelijke nieuws verwerkte hij gisteravond al, waarna hij vandaag de knop om probeerde te zetten voor zijn race. ,,Maar na dat nieuws maakt een slecht weekend allemaal niet meer zoveel uit’’, relativeerde Verstappen zijn uitvalbeurt.

