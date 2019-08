Verstappen na voorzichtige start: ‘Ferrari verslaan wordt moeilijk hier’

Door Arjan Schouten



Motormanagement, dat is wat Max Verstappen op zijn eerste dag na de zomervakantie deed. Omdat Verstappen het raceweekend begon met een oudere Honda-motor met al flink wat kilometers op de teller, moest hij een beetje terug in vermogen op de eerste trainingsdag in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps klokte hij ’s morgens de derde tijd achter de Ferrari’s en ‘s middags reed hij op de mediumbanden naar de zesde plaats achter de Italianen.



Waar ook Mercedes nog aan het zoeken is, presenteerde Ferrari zich als de favoriet in de Ardennen, waar Sebastian Vettel vorig jaar zijn laatste race won. ,,Mijn auto voelde prima aan, zeker niet slecht. Maar ik heb de hele dag mijn normale vermogen niet kunnen gebruiken. Ik had de beschikking over minder vermogen, ten opzichte van een normale vrijdag. Wat niet ideaal is, natuurlijk, maar we wisten van tevoren al dat we dat hier gingen doen, uit voorzorg”, legde Verstappen uit. ,,Het is een lange baan, zwaar voor de motor, dus dan moet je ook naar het aantal kilometers op de teller kijken. Voor ons is het dus ook geen verrassing dat we er nu wat minder dichtbij zitten.‘’