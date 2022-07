Verstappen na zege in sprintrace: 'Zal zondag dicht bij elkaar zitten’

Annemiek van Vleuten komt zware bergetappe goed door en gaat zorgeloos richting eindzege Giro Donne

Annemiek van Vleuten kan de eindzege in de Giro Donne amper nog ontgaan. De Nederlandse van de ploeg Movistar finishte zaterdag in de laatste zware bergrit als vierde. De negende etappe, van San Michele All’Adige naar San Lorenzo Dorsino, werd gewonnen door de Amerikaanse Kristen Faulkner. De renster van BikeExchange-Jayco had eerder de proloog gewonnen.

17:11