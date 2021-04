Verstappen nog zoekende op Portimao: ‘Moet maar even langs de tandarts’

Toen de lichten om klokslag 11.00 uur (plaatselijke tijd) op groen sprongen, werd het meteen lekker druk op het Autódromo Internacional do Algarve. Iedereen kwam naar buiten voor een vroege run, alleen Max Verstappen liet nog even op zich wachten. Voor veel coureurs werd het zoeken naar grip en dat was voor de Nederlander niet anders, toen die zich eindelijk liet zien nadat de training een kwartier oud was. ‘Om de ronde verlies ik de achterkant van mijn auto in bocht 3', vertelde Verstappen onder meer over de boordradio.