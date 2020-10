Verstappen noteert tweede tijd in enige vrije training, Hamilton snelste

Alexander Albon, Red Bull-teamgenoot van Verstappen, beëindigde de enige vrije training als negende. De Formule 1 is terug op het circuit van Imola, de plek waar de Braziliaanse legende Ayrton Senna in 1994 verongelukte. De Grote Prijs van Emilia-Romagna werd later toegevoegd aan de kalender voor dit jaar toen bleek dat heel wat andere races niet door konden gaan vanwege de coronacrisis. Het weekeinde op Imola bestaat uit slechts twee in plaats van de gebruikelijke drie dagen. De vrijdagtrainingen werden geschrapt.

Verstappen: Ik zit niet ver van Mercedessen af

Verstappen klonk tevreden na de training, waarin het zoeken van de juiste afstelling van groot belang was. ,,Geen grote problemen. Het zal moeilijk worden de Mercedessen te verslaan, maar ik zit er niet ver vanaf”, liet hij weten op de website van de Formule 1. De Limburger was vooral snel op de harde band, die hij ook uitprobeerde in de oefensessie.



De race op het circuit van Imola, dat vernoemd is naar Enzo en Dino Ferrari, de oprichter van het Italiaanse automerk en diens vroeg gestorven zoon, is de dertiende van het seizoen. Hamilton leidt zo riant in het kampioenschap, dat zijn zevende wereldtitel hem eigenlijk niet meer kan ontgaan. Verstappen is de nummer drie in de stand, nog achter Bottas.