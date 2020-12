Verstappen ondanks onderstuur op tweede plek, Russell klokt weer beste tijd

Het was niet de avond van Ferrari. De tweede training van Charles Leclerc kwam al binnen het halfuur ten einde toen hij hard over de kerb reed en er maar net in slaagde terug te keren naar de pitstraat. Vanwege schade aan de aandrijfas en/of versnellingsbak keerde de Monegask niet meer terug en dus kwam het voor de Italiaanse renstal aan op Sebastian Vettel, maar die had op zijn beurt veel moeite met het onder controle krijgen van zijn auto. Gevolg daarvan was een fikse schuiver, waarbij hij Kevin Magnussen maar net miste. Ook McLaren en dan met name Lando Norris bleef technisch euvel niet bespaard, de Brit strandde net als zijn twee jaar oudere concurrent voortijdig.



Voor Max Verstappen was het eveneens geen vlekkeloze training. Hij liet over de boordradio weten wel erg veel overstuur te hebben, een probleem waar ook collega Alexander Albon tegen aanliep. Desondanks kwam de Limburger tot de tweede tijd (54,841), net als eerder op de dag enkel achter George Russell (54,713). Valtteri Bottas ging halverwege de sessie harder dan zijn tijdelijke teamgenoot, maar diens tijd werd afgenomen wegens track limits - een terugkerend issue bij de Fin deze training.