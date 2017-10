Verstappen ook derde bij tweede vrije training in Mexico

Niet een van de twee Mercedessen, maar Daniel Ricciardo was de snelste coureur van de dag op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. De Australische teamgenoot van Verstappen zette 1.17,801 neer. Lewis Hamilton klokte in zijn Mercedes de tweede tijd (1.17,932). De Brit kan zich zondag verzekeren van zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Hamilton heeft met nog drie races te gaan een riante voorsprong van 66 punten op zijn Duitse rivaal Sebastian Vettel.



Bij de kopman van Ferrari ging in Mexico-Stad tijdens de tweede training de brandblusser aan boord af. Vettel, die de vierde tijd neerzette, moest daarom terug naar de pits om de bijtende stof van zijn stoeltje te laten verwijderen.



Verstappen eindigde in beide trainingen als derde. In de eerste sessie bleef hij het laatste half uur aan de kant omdat er gesleuteld moest worden aan zijn bolide. Een probleem met de Renault-motor maakte voor Verstappen ook een voortijdig einde aan de tweede training. Toch was er geen reden voor zorgen, omdat hij met een oude motor reed. De rest van het weekeinde gebruikt Verstappen de motor waarmee hij vorige week in de Grote Prijs van de Verenigde Staten vanuit de achterhoede naar de vierde plek reed.,,We gokten erop dat deze motor het nog even zou uithouden, maar niet dus'', aldus Verstappen. ,,Ik was niet tevreden met de auto, maar sta toch gewoon derde, dat is gewoon goed.''