Verstappen: Op een mooie manier derde geworden in het kampioenschap

Verstappen zag dat hij snel genoeg was om de Ferrari's achter zich te houden, maar daar bleef het ook bij. ,,Lewis was vier of vijf tienden sneller dan ons”, vertelde hij bij Ziggo Sport.



De enige inhaalactie van de Nederlander was op zijn rivaal Charles Leclerc. Een mooie uitremactie die hem de tweede plek opleverde. ,,Het was een leuke actie, ook met de achterblijver erbij. Dat maakt het ook wat spannender”, zegt de Nederlander die daarmee ook zijn derde plek in het WK verstevigde. ,,Op een mooie manier zijn we derde geworden.”