Verstappen op P2 maar door gridstraf 5 plekken terug, De Vries laat zich zien in kwalificatie voor Monza

Met stelling FC Twen­te-fans boycotten uitwed­strijd bij Feyenoord: ‘Doen niet mee aan deze poppenkast’

ENSCHEDE - Het is maar de vraag of FC Twente in de uitwedstrijd tegen Feyenoord op 9 oktober wordt gesteund door eigen supporters. Meerdere supportersverenigingen roepen op tot een boycot van het duel in De Kuip.

9 september