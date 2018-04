Verstappen over crash: Ik kreeg ineens 150 pk extra

Max Verstappen denkt dat zijn crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein is veroorzaakt door een softwarefout in de auto. ,,We hebben zojuist de data bestudeerd en daarop is te zien dat ik opeens 150 pk meer had. Dat is raar, want de bocht is niet voluit'', zegt de Nederlandse coureur op Verstappen.nl.