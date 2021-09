Verstappen over crash met Hamilton: ‘Ik wilde racen, maar hij liet dat niet toe’

Door Arjan Schouten



Er was geen woede. Geen gevloek. Geen enorme frustratie. Max Verstappen deed in de paddock in Monza uiterst kalm zijn verhaal na de Grand Prix van Italië, die halverwege al voor hem eindigde. Bovenop de bolide van titelconcurrent Lewis Hamilton, met wie hij er samen af stuiterde in de 26ste ronde, toen de Brit net de pits uit was gekomen. ,,We kwamen dicht bij elkaar, terecht. Hij zag natuurlijk dat ik veel snelheid had op het rechte stuk. Dus na die witte lijn kneep hij me al meteen af naar links onder het remmen”, vertelde Verstappen, nog voor hij met Hamilton naar de stewards ging voor uitleg.



,,Daarna besloot ik evengoed om buitenom te gaan, omdat mijn banden iets beter op temperatuur waren. Zo kwam ik naast ‘m te rijden en hij bleef maar afknijpen’’, aldus Verstappen, die dat rijgedrag onnodig noemde. ,,Je hebt twee man nodig om samen te werken om door een bocht te gaan. Had hij me de ruimte gegeven dan race je samen uit die bocht. En met zijn vermogen trek je ’m er dan toch wel voor.”

Frustratie

Vanuit het kamp van Hamilton kwam dezelfde reactie, volgens Hamilton gaf Verstappen juist geen ruimte. Wat de Brit in een eerdere ontmoeting vroeg in de race wél deed. ,,Maar waar wil je dat ik naar toe ga, dan?” counterde Verstappen. ,,Heel die bocht ging ik al met ‘m mee. Het ene kan je niet vergelijken met het andere”, meende Verstappen, die eerder zijn kans op de zege al zag verdampen na een mislukte pitstop die liefst elf tellen duurde.

In dat licht bezien deed hij nog redelijk goede zaken in Monza, waar hij een dag eerder in de sprintrace al twee punten uitliep op Hamilton. Nu vloog hij eruit met nul punten, maar Hamilton ook. Geen ongunstig scenario, met het oog op het WK. ,,Maar zo moet je niet denken, natuurlijk’’, aldus Verstappen. ,,Ik had gewoon graag willen racen, maar dat liet hij niet toe.”

En precies dat gaat hij ook aan de wedstrijdleiding vertellen. ,,Ik leg gewoon uit wat ik hier ook uitleg, dat is het enige wat ik kan doen. En of er dan een straf volgt. Ik weet het niet, we zien het wel.”

Het incident met Hamilton stond volgens Verstappen los van de frustratie van de mislukte pitstop. ,,Oké, voor de overwinning was het wel weg, ja. Maar ik kan dat wel van me afzetten. Resetten. Dan kom je uit de pits en ga je er gewoon weer vol voor. Het was gewoon een duidelijke kans om met hem te vechten, maar na één bocht was het alweer voorbij.”

