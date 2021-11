Verstappen over incident met Hamilton: ‘Ik hoef de beelden niet terug te zien, weet zelf wat er gebeurde’

Door Arjan Schouten



Hij weet wat hij moet doen, in het Midden-Oosten, de laatste drie races. Dikke punten pakken en dan gloort er mogelijk die eerste titel, met een voorsprong van 14 punten in het WK op Lewis Hamilton. Maar deze wereldtitelstrijd beperkt zich natuurlijk allang niet meer tot wat er óp het asfalt gebeurt. Zo probeert Mercedes later vandaag in Qatar op basis van nieuwe beelden ook de veelbesproken actie op Interlagos nog eens onder de aandacht te brengen bij de stewards.



Aan het einde van de middag is er een ‘request to review’ met de stewards, waarin wordt besloten of de wedstrijdleiding nog eens naar het incident gaat kijken, waarbij Verstappen en Hamilton samen even buiten het asfalt gingen.

Nog tijdens de GP van Interlagos besloot de leiding dat er geen verder onderzoek nodig was. Maar op basis van nieuw verkregen beelden denkt Mercedes toch dat Verstappen in retro-perspectief een straf verdient. In dat stadium is het kampioenschap dus beland, nu er tot het einde toe twee teams vechten om de prijzen. ,,Ik ben niet eens zo verrast dat Mercedes dit doet, hoor. Zo gaan die dingen. ,,Lewis was me daar sowieso nooit makkelijk voorbij gestoken, wat ook niet zo zou moeten zijn in titelstrijd”, haalde Verstappen zijn schouders op, toen hem gevraagd werd naar wat deze dag in petto heeft.

Volledig scherm © EPA ,,Het lijkt me heel normaal dat de spanning zich ook tot naast het asfalt verplaatst als twee teams strijden om de titel. Maar ik focus me daar verder niet op, dat nemen anderen voor hun rekening. Ik richt me zelf toch op wat er op het asfalt moet gebeuren", zegt Verstappen, die nogmaals liet blijken geen fan te zijn van de werkwijze van Mercedes. ,,Je ziet nu de ware aard van het beestje eruit komen, hè. Het is niet mijn team, ik hoef me er niet mee bezig te houden. Maar je laat je wel kennen...”



Vreest hij alsnog een straf? De Limburger wil er niet eens over nadenken. ,,Als, als, als… Ik geloof niet dat het gaat gebeuren. En gebeurt het toch, dan is het nog niet het einde van de wereld. Ik probeer er gewoon niet aan te denken.”

Maar dat moét hij wel, omdat het er constant over gaat in de paddock in Qatar, een week na de race in Brazilië. Waar de wedstrijdleiding mogelijk de beelden nog eens terug gaat kijken, heeft Verstappen daar geen interesse in. ,,Ik bestuurde de auto, hoef het niet terug te zien. Weet wat er gebeurde en ik zou de volgende keer ook precies hetzelfde doen”, aldus de Nederlander van Red Bull Racing.

,,Het was wat mij betreft een mooie strijd, een hard maar eerlijk gevecht. En uiteindelijk heeft Mercedes gewonnen. Nou, prima toch? Dat krijg je als twee teams vechten om de titel en dat is alleen maar mooi. Ik hoop dat het in de toekomst tussen nog meer teams zal gaan. We hebben vaak genoeg races gehad die minder interessant waren.”

Dat er naast het getouwtrek ook nog geracet moet worden in Qatar, verliest Verstappen sowieso niet uit het oog. Zo liep hij vandaag tegen zijn gewoontes in een rondje over de ruim vijf kilometer lange baan die nieuw is in de Formule 1. ,,Veel vraagtekens, natuurlijk, want we zijn hier nooit geweest. Maar het circuit ziet er goed uit, met veel snelle bochten, vloeiende combinaties. Ik denk dat het wel een mooi baantje is.”

