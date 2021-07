Verstappen over nieuwe Formule 1-bolide voor 2022: ‘Het is geven en nemen’

De verwachting is daardoor dat de Formule 1-coureurs minder hoge snelheden kunnen halen. ,,Wij willen altijd zo snel mogelijk over een rondje heen rijden, maar het is nu wel heel lastig om in te halen”, zei Verstappen daarover. ,,Als we drie à vier seconden langzamer gaan, maar daar wel betere races voor terugkrijgen, vind ik dat niet erg. Het is altijd een kwestie van geven en nemen.”