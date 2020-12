Verstappen over ontbreken Hamilton: ‘Bottas en Russell zitten wel gewoon in de snelste auto’

Door Arjan Schouten



Het zal ook voor Max Verstappen even wennen zijn, dit weekend. In al zijn eerdere 117 races in de koningsklasse van de autosport verscheen altijd die ene Mercedes op de startgrid met Lewis Hamilton erin. Nu is de Britse wereldkampioen er na een positieve corona-test niet bij in Bahrein. Maar maakt dat zijn kansen voor de winst automatisch groter? De Limburger verwacht van niet. ,,Lewis is er niet, nee. Maar Valtteri Bottas en George Russell zijn er wel gewoon bij, in de snelste auto van het hele veld. Dus het wordt nog steeds heel lastig, zeker met de lay-out die we nu voor onze kiezen krijgen. Dus nee, ik verwacht niet dat heel gemakkelijk gaat worden voor ons.”