Verstappen over ‘tricky’ inhaalactie: ‘Als iemand laat zou remmen, zou ik zeker de baan uit zijn gegaan’

SamenvattingHij greep de volle buit al in de eerste meters in Mexico, waar hij zijn matige kwalificatie repareerde met een moedige inhaalactie in bocht 1. ,,Het was op de grens, maar cruciaal voor de zege.”

Door Arjan Schouten



Weggereden als derde, de eerste bocht door als eerste. Het was hét verhaal van de GP van Mexico, voor Max Verstappen. Alles repareerde hij in die eerste 800 meter op Autódromo Hermanos Rodríguez, waar hij via de uiterste buitenkant polesitter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton verschalkte. ,,Die start springt er natuurlijk uit’’, sprak hij dan ook, toen zijn derde Mexicaanse zege vinnen was. ,,Je weet: het kan hier, erlangs in bocht 1. Maar je moet het wel héél precies doen op koude banden. Maar het was noodzakelijk, cruciaal om daar voorop in te gaan. Je kan natuurlijk niet voorspellen hoe de start gaat, maar ik wist exact waar ik wilde gaan remmen.”

Zo laat mogelijk. Later dan Bottas, later dan Hamilton. En dan profiteren van de buitenkant, waar je nu eenmaal wat moediger kunt zijn. ,,Tricky blijft het wel, want het was helemaal op de grens. Als iemand laat zou remmen aan binnenkant, zou ik zeker de baan uit zijn gegaan. Maar het ging goed.”

Zo legde hij de basis onder de overwinning, want eenmaal aan kop kwam hij niet meer in de problemen. Dat vertrouwen had hij vooraf al, ondanks de matige kwalificatie waarin Red Bull Racing haperde en genoegen moest nemen met plaats drie en vier. ,,Maar onze auto was na een mindere dag weer héél goed”, merkte Verstappen. ,,Heel erg goed, al zijn we natuurlijk altijd wel goed hier.”

De Limburger genoot van de sfeer, van de Mexicaanse passie langs het asfalt. En van het succes van teamgenoot Sergio Pérez die in zijn kielzog nog derde werd. ,,Ik heb op Zandvoort natuurlijk zelf mogen ervaren hoe gaaf dat is als er zoveel mensen achter je staan. Checo heeft dat hier. Dat is fantastisch.”

Met 19 punten voor op Hamilton leidt hij nu het kampioenschap. ,,Er is nog een lange weg te gaan, maar het ziet er heel goed uit”, vertelde Verstappen na zijn ‘topwedstrijd’. Maar ook deze machtige zege en topvorm garandeert niks, weet hij. Nog vier races te gaan, waar niks mag blijven liggen. ,,Ik geloof niet in momentum, je moet de details elke keer weer in orde hebben. Gisteren lukte dat ons niet en dan zie je dat het ook heel snel om kan slaan. Dus ik geloof niet zomaar dat het in Brazilië ook weer zo goed gaat zijn voor ons. Dat moeten we eerst maar laten zien.”