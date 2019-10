Verstappen over tyfoon: ‘Mijn speedboat staat stand-by’

Door Rik Spekenbrink

De tyfoon, die nu boven de Stille Oceaan hangt en windsnelheden rond 300 kilometer per uur produceert, is het gesprek van de dag in Suzuka. Het scenario dat er zondag voor de race eerst nog gekwalificeerd moet worden, lijkt steeds aannemelijker te worden. Regen en veel wind maakt veilig racen voor zaterdag mogelijk te gevaarlijk, zo dachten ook enkele andere coureurs in de persconferentie vanochtend. ,,Ik heb mijn speedboat al stand-by staan”, grapte Verstappen. Serieuzer: ,,Voor nu ziet het er niet naar uit dat er gereden kan worden. We wachten af.”

Als de kwalificatie naar zondagochtend Japanse tijd wordt uitgesteld, maakt dat Verstappen weinig uit. ,,We hebben het eerder meegemaakt, in Austin een paar jaar geleden. Het heeft verder geen invloed op mij. Alleen heb ik dan meer vrije tijd op zaterdag”, waarna hij oud-ploeggenoot Carlos Sainz uitnodigde voor een spelletje Fifa. ,,Als je klaar bent voor een nederlaag tenminste.”

Verstappen is al dagen in Japan. Hij werkte in hoofdstad Tokio de nodige commerciële verplichtingen af op dinsdag en woensdag. ,,Niet meer dan normaal dat we die hier hebben”, doelde hij op de Japanse motorleverancier van zijn team, Honda. ,,En ik heb in de eerste Honda Formule 1-auto mogen rijden (de RA272 uit 1965, red.). Eigenlijk paste ik er niet goed in en ik heb natuurlijk niet flat out gereden. Maar het was een gave ervaring.”

Na drie podiumplekken op rij de voorbije jaren is een plek bij de eerste drie ook komend weekeinde het doel van Verstappen. Na de vorige race, in Sotsji, leek de Limburger nog enigszins sceptisch over zijn kansen in Japan. Hij stelde dat beeld vanochtend ietwat bij. ,,Rusland was voor mij een saaie race, zonder opwindend resultaat. Dus dan klink ik na afloop wat teleurgesteld. Het zou niet goed zijn als dat niet zo was. En inderdaad, afgelopen races waren ook niet heel sterk van ons. Maar ik geloof erin dat we harder kunnen. Suzuka is één van mijn favoriete circuits, al helpt het wel als je in een auto rijdt met de ideale balans. Iedereen werkt daar keihard aan.”