Verstappen over verlengen contract: Dit voelt goed

Verstappens manager Raymond Vermeulen ging vervolgens wat uitgebreider in op de deal, die donderdagavond werd beklonken. Hij liet een foto zien waarop Helmut Marko, de machtige teamadviseur van Red Bull, bij het klinken van de champagne het contract onder zijn trui heeft gestoken. ,,Zo van: dat pakken ze me niet meer af. Marko was heel blij. Max is zijn uiteindelijk zijn ontdekking. Ik gun dit hem. Vergeet niet: deze club heeft Max alle mogelijkheden geboden.”



Volgens Vermeulen werd afgelopen twee maanden een ‘redelijke puzzel’ gelegd. Na de Grote Prijs van België leek er nog sprake van een bescheiden crisis, nadat Verstappen voor de zesde keer dit seizoen was uitgevallen. Het werd een soort wake up-call voor het team. ,,We hebben daarna veel gesproken met iedereen, met Max, met Jos, met het team. Dat heeft ons een stuk wijzer gemaakt. Uiteindelijk is het simpel: Max is de beste rijder van het paddock, daar willen we het beste materiaal bij hebben. Nou, dat wil Red Bull ook. In de fabriek in Milton Keynes wordt er door zo veel mensen keihard aan getrokken, het committent van het hele team is gigantisch. En aan die nieuwe auto beginnen ze niet in februari, we zien nu al de ontwikkelingen. Als je alle facetten bij elkaar optelt, is dit het beste team voor Max. Het is een familiaire thuishaven voor hem, waar de boel transparant is, waar er gelachen mag worden. Hij past gewoon goed bij het merk, dat jonge mensen aanspreekt.”



Op nog een teleurstellend seizoen rekent niemand bij het team. Vermeulen: ,,Dit was natuurlijk ook slecht nieuws voor Red Bull. Maar als ik naar de statistieken kijk, hoe vaak Red Bull kampioen is geworden in een redelijke korte periode in de Formule 1, dan geeft ons dat een goed uitgangspunt richting de toekomst. Niets is zeker natuurlijk, zie Ferrari dit seizoen. No risk, no fun.”



De manager zag vandaag verraste gezichten in het paddock. Veel volgers hadden verwacht dat Verstappen, zoals hij eerder zei, tot het begin van volgend seizoen zou wachten. Vermeulen: ,,We hadden kunnen wachten. Maar Max is nu 20 jaar. In 2020 is hij 23 jaar. Dus waar hebben we het over? Laten we gewoon de rust bewaren. Max en Red Bull vormen een fantastisch verhaal. En dat willen we graag met ze afmaken.”