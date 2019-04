Verstappen over zijn virtuele carrière: ‘Nerveuzer dan voor een Grand Prix’

Door Arjan Schouten Denkt u nou niet dat Max Verstappen tussen de races helemaal niets uitvoert. Nee, dan is het trainen geblazen en in de simulator oefenen voor de volgende afspraak. Maar er is meer. Noem het maar een side-project. Afgelopen zaterdag boekte Verstappen tussen de GP van Bahrein en die van China zijn eerste overwinning van 2019. Thuis, met een beeldscherm voor zijn neus, in een virtuele race op de simulator. Samen met landgenoot Rudy van Buren - simcoureur bij McLaren - won hij een virtuele 8 uursrace op het circuit van Silverstone in het Virtual Endurance Championship van het ‘spel’ Rfactor. ,,Rudy deed de kwalificatie, reed makkelijk de snelste tijd. En in de wedstrijd zijn we alleen maar uitgelopen”, vertelde hij in China met pretoogjes. Trots op zijn virtuele prestatie.

Veel meer dan een hobby is het, want volgens de Limburger veel serieuzer dan menigeen denkt. ,,Het is aardig professioneel. Er gaan weken van voorbereiding aan vooraf. Strategie berekenen, benzineverbruik, bandenverbruik. En er is ook nog verkeer. Je kunt je geen fout permitteren. In een chat heb ik zelfs contact met een engineer. Dus het is echt wel serieus.”

Dus stapte hij in zijn woonkamer in Monaco met een gespannen lijf in zijn virtuele racemonster. ,,Ik was nerveuzer om in te stappen dan ik ooit geweest ben hier op de grid”, gaf Verstappen toe in China. ,,Je wilt het niet verprutsen. En ik snap ook wel dat ik alleen maar kan verliezen, natuurlijk. Dus die eerste rondjes was ik wel iets nerveuzer dan hier. Hier heb ik het gewoon makkelijker onder controle. De simulator doe ik graag en daar ben ik ook wel goed in, maar dat gaat me niet zo makkelijk af als hier.”



Natuurlijk is de voldoening na zo’n virtuele zege minder dan winst in een Grand Prix, zoals bijvoorbeeld in Mexico of Spanje. ,,Natuurlijk. Maar zeker na acht uur racen vind ik het wel mooi om te winnen, hoor. Zonder fout, zonder crashes. Je rijdt toch stints van tweeënhalf, drie uur. Moet héél constant zijn, de concentratie is heel hoog. Dus het kan zeker geen kwaad dat ik dat doe, met het oog op wat ik in de Formule 1 doe.”