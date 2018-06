Verstappen pakt tweede podiumplek van het jaar, Vettel wint in Canada

Door Rik Spekenbrink



De ogen waren in Montreal gericht op Verstappen, na diens mislukte raceweekeinde in Monaco, twee weken geleden. Daar was zijn team Red Bull Racing zeer kansrijk, maar door een fout in de laatste vrije training kon Verstappen zich op zaterdag niet kwalificeren. Zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo won vervolgens de race. Na een aantal eerdere incidenten dit seizoen nam de kritiek op Verstappen toe, tot ergernis van de coureur zelf overigens.



De Limburger noteerde zaterdag in Canada zijn beste kwalificatie van het seizoen: P3. En hij kende ook een goede start in de race. Hij zette zijn wagen even een meter voor de Mercedes van Valtteri Bottas, maar moest de Fin toch voor zich dulden na de eerste bochtencombinatie. Beiden raakten elkaar, maar konden schadevrij door.



Dat gold niet voor Lance Stroll en Brendon Hartley, die in de eerste ronde crashten en de safety car de baan op brachten. Sebastian Vettel had de koppositie ondertussen probleemloos behouden, Verstappen begon de rollende herstart dus van de derde plek, voor Lewis Hamilton.