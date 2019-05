Verstappen positief: ‘Jammer van die vierde plaats, maar ik heb een toffe race gehad’

Door Arjan Schouten



Hij was niet boos. Niet teleurgesteld. Hij schold niemand de huid vol. Maakte de wedstrijdleiding niet uit voor rotte vis. Nee, Max Verstappen was na zijn vierde plaats in Monaco best goed geluimd. Smaakmaker, uitverkozen tot ‘Driver of the Day’, de hele race met Lewis Hamilton gevochten voor de leiding in de wedstrijd. ,,Ik heb me wel goed vermaakt”, vertelde de Limburgse coureur, die er uiteindelijk weinig aan overhield. Een tijdstraf opgelopen in de vijfde ronde, plaatste hem na afloop terug van plaats twee naar vier. Allemaal vanwege een onveilig vertrek uit de pitstraat en een touché met Valtteri Bottas, waar hij zelf niet zo veel aan kan doen. Hij volgde gewoon de signalen van zijn pitcrew op. ,,En die deden volgens mij ook alles gewoon goed. Ze lieten me vertrekken, dus ik ging. Ik zat volgens mij ook voor Bottas, had hem helaas helemaal niet gezien. Dan is het onfortuinlijk dat je elkaar nog raakt, maar het is daar ook wel erg krap.”



Dat die actie hem uiteindelijk het podium kostte, Verstappen weigerde het na een middag racen voor de koppositie in Monaco zijn goede humeur te laten bederven. Waar technisch adviseur Helmut Marko de straf meteen ‘belachelijk’ noemde, was de Nederlander mild. Hij had de sanctie wel verwacht. ,,Die straf maakte juist iets in mij los. Toen wist ik zeker dat ik Hamilton voorbij moest, om nog iets klaar te spelen. Ik ben dus maar gewoon blijven pushen. Eenmaal langs hem zou ik wel bij hem weg kunnen rijden, ik weet zeker dat wij daar het tempo voor hadden.”