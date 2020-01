Verstappen: Red Bull geloofde in mij en daar ben ik altijd dankbaar voor geweest

,,In de loop der jaren ben ik alleen maar meer verweven geraakt met het team”, vertelt de Nederlander. ,,Het is genieten om met zo’n geweldige groep mensen samen te werken. Met Honda hebben we de laatste twaalf maanden zoveel progressie geboekt, dat ik gemotiveerder dan ooit ben. Ik wil winnen met Red Bull en vechten voor de wereldtitel.”



Teambaas Christian Horner van Red Bull noemde de contractverlenging zelfs “fantastisch” nieuws. In ieder geval komt er nu een einde aan de geruchten dat Verstappen na 2020 zou overstappen naar een van de andere topteams, Ferrari of Mercedes. “Met de grote regelwijzigingen in de Formule 1 in 2021 op komst, is continuïteit doorslaggevend. Max heeft zijn waarde bewezen voor het team en hij gelooft echt in de samenwerking tussen Red Bull en onze motorleverancier Honda”, aldus de Brit.