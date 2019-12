Verstappen sluit seizoen af met tweede plek in race en als derde in de WK-stand

,,Wie had gedacht dat we aan het einde van zo’n seizoen nog de kracht hadden voor dit”, vertelde de ongenaakbare Hamilton na afloop van de race. ,,We hebben alles al binnen, qua titels. En dat we dit dan nog kunnen als team, dat vind ik prachtig.”



Verstappen was ook te spreken over de race, al gaf hij wel ruiterlijk toe dat Hamilton vandaag veel te snel was. ,,We hadden wat kleine probleempjes, al heeft dat niet veel invloed op posities gehad. We moesten op Ferrari focussen, Mercedes was hier gewoon te snel. En dat is gelukt. Het was een positief seizoen, om het dan af te sluiten als tweede en als derde in het WK, dat is heel positief. Nu opladen voor volgend jaar en nog sterker terugkomen.”