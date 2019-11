Verstappen spreekt van ‘positieve start’ na eerste dag op Interlagos

In de Braziliaanse ochtend waren het de weergoden die spelbreker waren. Verstappen zette in de eerste vrije training geen tijd neer vanwege de omstandigheden en een schuiver in de slotfase. ,,Het was een rommelige dag met het weer en niet echt representatief”, blikt hij terug op zijn website.



In de tweede training bleef het, op enkele druppels na, droog en kon de Nederlander meer rondes afwerken. Uiteindelijk kwam hij tot de derde tijd, nipt achter de beide Ferrari's. ,,We moeten naar de positieve punten kijken, de auto gaat hier goed en er zijn altijd dingen die beter kunnen maar het is een positieve start van het weekend. We moeten morgen weer van voor af aan beginnen want het weer zal morgen anders zijn.”