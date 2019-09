Verstappen start achteraan in Italië door gridstraf

Ook Pierre Gasly krijgt de beschikking over de nieuwste motor en zal dus samen met zijn oude teamgenoot achteraan beginnen. Tijdens de race van afgelopen weekend op Spa hadden Daniil Kvyat en Alexander Albon al de nieuwste Honda-motor gekregen.

,,We denken dat Max en Pierre nog steeds een sterke race kunnen rijden”, vertelt Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda. ,,We hebben bruikbare data verzameld op Spa, waardoor we de instellingen van de motor kunnen optimaliseren.”