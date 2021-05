Verstappen start in Monaco toch op pole na problemen Leclerc

VideoMax Verstappen begint de Grote Prijs van Monaco vanaf de voorste startplek. Charles Leclerc, die gisteren in de kwalificatie poleposition veroverde, kreeg op weg naar de startopstelling toch te maken met versnellingsbakproblemen. ,,Nee, nee, nee, nee. De versnellingsbak, jongens”, zei Leclerc over de boordradio. De Monegask sloeg even zijn handen voor het vizier van zijn helm.

Zwaaiend naar de fans liep Leclerc geëmotioneerd door de pitstraat. Zijn grote droom, ooit zijn thuisrace winnen, viel in duigen. Een ongekende blunder van Ferrari, dat juist zondagochtend het bericht van zaterdagavond bevestigde dat er geen serieuze schade was ontdekt aan de auto van Leclerc. Die was in het slot van de kwalificatie tegen de vangrail gereden. Een eventuele wissel van de versnellingsbak zou hem een gridstraf kosten van vijf plekken, maar dat was volgens het Italiaanse team dus niet nodig. Maar die diagnose was verkeerd.

De 23-jarige coureur van Ferrari was aan het einde van de kwalificatie in de vangrails geschoten. Daarbij brak onder meer het rechtervoorwiel van de auto af. Ferrari vreesde dat ook de versnellingsbak beschadigd zou zijn, maar inspectie door de monteurs bracht geen ‘zichtbare gebreken’ aan het licht. Als de versnellingsbak vervangen had moeten worden, had Leclerc voor straf vijf plaatsen naar achteren gemoeten op de startopstelling.

Ferrari besloot de gok te wagen, maar Leclerc merkte op het circuit al snel dat er wel degelijk problemen waren. De Monegask reed zijn auto terug de pits in en stapte uit. Leclerc kan niet meedoen aan de GP door het prinsdom. Verstappen, tweede in de kwalificatie, voert om 15.00 uur het startveld aan. De Nederlander heeft in het WK 14 punten achterstand op leider Lewis Hamilton.

Leclerc bekende gisteren direct al dat hij niet zeker was van zijn zaak. ,,Ik maak me zorgen. Het is nu wachten op nieuws over de versnellingsbak, maar kijkende naar de achterkant van de auto ziet het er niet goed uit”, liet hij optekenen. ,,Ik weet niet vanaf welke plek ik zondag start.”

