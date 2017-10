Verstappen start vanaf eerste startrij, Vettel op pole

Weer mocht Max Verstappen dromen van zijn eerste pole position. Weer was het Sebastian Vettel die het feestje verstoorde. In zijn laatste rondje in Mexico dook de Duitser 86 duizendsten onder de snelste tijd van de Nederlander.

Door Rik Spekebrink



In Singapore gebeurde dit seizoen ongeveer hetzelfde. Lewis Hamilton verprutste zijn vliegende ronde en start de race die hem het kampioenschap moet brengen vanaf de derde plek.



Verstappen noteerde zijn 1.16,574 in het eerste deel van Q3. Hij was een fractie langzamer dan zijn snelste tijd in Q2. In zijn laatste poging kwam Verstappen niet meer aan zijn beste tijd en zag Vettel eronder duiken. ,,Ik ben super geërgerd", zei Verstappen direct na de kwalificatie. ,,Ik had die pole echt heel graag gewild, maar gelukkig staan we op de eerste rij.