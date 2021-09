Verstappen start vooraan: ‘Maar Hamilton komt morgen echt nog wel naar voren’

Door Arjan Schouten



Bekers genoeg, thuis. Maar in Monza kreeg Max Verstappen voor de verandering eens een medaille om zijn nek. ,,Voor het eerst in mijn leven, denk ik’‘, grinnikte de Limburger na zijn tweede plaats in de sprintrace, die voelde als een overwinning. Want dankzij een gridstraf van Valtteri Bottas schuift hij voor het hoofdnummer van morgen door naar pole. ,,Wie heeft die nou eigenlijk, die pole? Bottas, ja? Oké, ja daar was wat onduidelijkheid over’‘, vertelde Verstappen in de Italiaanse paddock, waar iedereen weer wat moest wennen aan de sprintrace, pas voor de tweede keer georganiseerd in de F1-historie. ,,Voor mij zijn die punten belangrijk. Ik had natuurlijk verwacht dat ik vandaag een paar punten zou verliezen, 1 of 2. Dus dit is zeker positief, ik ben ietsje uitgelopen.”