Verstappen: ‘Strijd om kampioenschap is closer dan de stand doet vermoeden’

Max Verstappen is uiteraard tevreden met de start van het Formule 1-seizoen en de koppositie in de WK-tussenstand na negen races, maar ziet het niet als een reden om achterover te leunen.

,,We zijn goed begonnen en daar ben ik natuurlijk heel blij mee, maar we moeten blijven pushen, we kunnen niet alleen maar denken aan onze resultaten tot nu toe”, zegt hij op de website van Red Bull. ,,Het wordt echt spannend en een uitdaging voor de rest van het jaar, maar dat maakt het juist spannend.”

Hij vervolgt: ,,We stonden zeker voor in Oostenrijk en onze auto was daar erg goed, maar in Frankrijk wonnen we pas met nog een paar ronden te gaan, dus het kampioenschap is erg close en misschien nog wel closer dan de punten op dit moment laten zien. Er komen een paar moeilijke circuits aan waar Mercedes misschien een voorsprong op ons heeft, maar we doen alles wat we kunnen om ze voor te blijven.”

Verstappen kijkt uit naar de Britse Grand Prix, komende zondag op Silverstone, met waarschijnlijk volgepakte tribunes. ,,De terugkeer van de fans maakt het verschil op Silverstone. Vorig jaar hebben we er twee races zonder publiek gereden en toen ontbrak de sfeer. Het is natuurlijk nog steeds een geweldig circuit. Ik hoop alleen dat de race ook voor het publiek spannend wordt.”

Verstappen is redelijk positief over de introductie dit seizoen van drie sprintraces op zaterdag, waarin de winnaar de poleposition op zondag kan pakken. ,,Ik sta er helemaal voor open om de sprintraces te proberen en ik vind het wel fijn dat we wat minder training hebben voor we aan de kwalificatie beginnen, maar laten we gewoon afwachten. Het is moeilijk om er iets over te zeggen voordat we het dit weekend getest hebben. Elke race neem je gecontroleerde risico’s, zeker als je voor een kampioenschap vecht, maar deze ene race zal niet bepalend zijn voor het eindresultaat.”

