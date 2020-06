Verstappen telt af naar eerste GP op ‘zijn’ Red Bull Ring

De komende weken worden meer Grands Prix aan de vernieuwde Formule 1-kalender toegevoegd. Ook de Formule 2 en Formule 3 zullen hetzelfde programma volgen. De Formule 1 is voornemens om de komende weken de kalender definitief te maken met in totaal vijftien tot achttien races voor het einde van het seizoen in december. De koningsklasse van de autosport verwacht geen fans in de eerste races, maar hoopt langzaamaan weer toeschouwers toe te laten ‘als het veilig is’.



,,Ik tel af naar de start van het seizoen 2020 in de Formule 1", schreef Verstappen kort na de onthulling van het programma op Twitter. ,,Nog maar 33 dagen tot aan de eerste race.” Verstappen won de afgelopen twee jaar de Grand Prix op de Red Bull Ring, de ‘thuisrace’ van zijn Oostenrijkse renstal Red Bull.



,,Red Bull heeft er alles aan gedaan om de Grote Prijs van Oostenrijk mogelijk te maken en zo voor een veilige start van het Formule 1-seizoen te zorgen”, zegt Christian Horner, de teambaas van Verstappen. ,,Het is een fantastische plek en we zijn blij dat we het WK kunnen beginnen op ons thuiscircuit. De twee races op de Red Bull Ring worden een blauwdruk voor de rest van het seizoen.”