Verstappen test dinsdag en donderdag de nieuwe RB14

Tijdens de tweede testweek in Barcelona rijdt Verstappen op 7 en 9 maart op het Circuit de Catalunya, waarop hij in 2016 een spectaculair debuut maakte bij Red Bull. De destijds achttienjarige Nederlander kwam in zijn eerste race voor de Oostenrijkse renstal direct als eerste over de finish. Afgelopen seizoen won Verstappen twee grands prix, in Maleisië en Mexico. Zijn Australische ploeggenoot, die begin deze week op Silverstone al wat rondjes mocht rijden, is op 6 en 8 maart aan de beurt.



Het nieuwe seizoen begint op 25 maart met de Grote Prijs van Australië.



Verstappen was eerder te spreken over de nieuwe bolide van Red Bull, waarin hij komend jaar een gooi wil doen naar de wereldtitel in de Formule 1. ,,De auto ziet er zeer agressief uit en eerlijk gezegd vind ik de kleurstelling heel mooi.''