Verstappen tevreden na kwalificatie: ‘P3 is toch beter dan P7’

De Mercedessen kon hij absoluut niet bijbenen, dus deed Max Verstappen achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gewoon wat hij moest doen. Het maximale resultaat halen met een derde plaats in de kwalificatie. ,,Mijn auto is wat beter nu, maar we zijn nog steeds aan het leren.”

Door Arjan Schouten



Twee weken na zijn mislukte kwalificatie in Hongarije maalde Max Verstappen In Engeland maar niet te lang om het grote gat met de snelste Mercedes van een volle seconde. Hij kreeg over 5,8 kilometer een volle seconde van Lewis Hamilton om zijn oren, terwijl hij vorig jaar amper twee tienden van een seconde hoefde toe te geven.

,,Natuurlijk, dat verschil is groot, maar daar ben ik niet door verrast. Dan is het aan mij om het beste te doen wat ik kan doen. En dat ik heb ik gedaan met een prima kwalificatie en een P3. Dat is toch een betere positie dan P7", aldus Verstappen, die nog even de vergelijking trok met zijn moeizame kwalificatie van twee weken terug op de Hungaroring.

In de tussentijd is er veel gesleuteld aan zijn wagen. De RB16 heeft duidelijk enige progressie gemaakt in de eerste week vrij in F1-seizoen 2020, met dank aan lange werkdagen in de fabriek en op het circuit ,,Vergeleken met Hongarije is de auto zeker beter, nu. Daar was het ook gewoon niet goed. Maar er zijn natuurlijk nog steeds dingen die beter moeten”, benadrukte Verstappen. ,,De balans, we moeten meer performance zien te vinden. We denken te weten waar de problemen zitten, dus gaat het nu om het sneller maken van de auto.”

Maar waar hem dat nog gaat brengen dit jaar? Verstappen weet het ook niet goed. ,,We zijn nog steeds aan het leren en aan het verbeteren. Het probleem is alleen dat het gat zó groot is dat het wel lastig wordt om dat nog te dichten. We doen daar natuurlijk alles aan, maar de concurrentie staat ook niet stil.”

Bepaald niet, nee. Vergeleken met de kwalificatie van vorig jaar op Silverstone heeft Mercedes zelfs een sprong gemaakt van 0,7 seconde. Verstappen liet juist één tiende liggen ten opzichte van 2019. Geen hoopgevende statistiek voor de race van morgen, die wel eens uit zou kunnen lopen op de zoveelste stamppartij van Lewis Hamilton en weer een één-tweetje voor Mercedes. Of Verstappen op racetempo nog denkt te kunnen vechten met de twee favorieten? ,,Normaal gesproken niet. Maar ik moet gewoon mijn startpositie behouden en hopelijk kan ik ze dan nog een beetje proberen te volgen en weer een goed aantal punten scoren.”

Volledig scherm Lewis Hamilton was net als teamgenoot Valtteri Bottos van een andere orde. © REUTERS