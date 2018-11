Verstappen tweede in tweede training, Bottas de snelste

Coric zet Kroatië op voorsprong in finale Davis Cup

16:51 Borna Coric heeft Kroatië een voorsprong bezorgd tegen Frankrijk in de finale van de Davis Cup. Coric was op de indoor gravelbaan in het volgepakte Stade Pierre Mauroy in Lille in de eerste partij met duidelijke cijfers te sterk voor de Fransman Jérémy Chardy: 6-2, 7-5, 6-4.