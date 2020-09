Verstappen valt uit in chaotische race: ‘Red Bull van 2019 was dus toch niet zo verkeerd’

Alles veranderde op Monza toen Charles Leclerc hard de bandenstapel in vloog, wat tot een lange rode vlag leidde. De coureurs moesten stoppen in de pitstraat en uiteindelijk weer starten vanaf de grid, met de Nederlander in de achterhoede door alle chaos. ,,Ik had een probleem met de motor, meteen vanaf de start al. Wat er precies aan de hand was weten we nog niet, maar het is sowieso iets met de motor.”



Volgende week staat er weer een snelle race in Italië op het programma. Dan is Mugello het strijdtoneel, voor het eerst in de Formule 1-geschiedenis. ,,Dat is een heel ander circuit. Ik ben in ieder geval blij dat deze wedstrijd voorbij is want het hele weekend was gewoon klote. Aan de andere kant ben ik heel blij voor Alpha Tauri, dat ze dan toch winnen hier. Die Red Bull van 2019 was dus toch niet zo verkeerd”, sloot Verstappen in niet mis te verstane bewoordingen af, doelend op de overwinning van Pierre Gasly die met zijn team een oude Red Bull-motor gebruikt.