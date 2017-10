Verstappen verbetert baanrecord en is snelste in laatste training

Door Rik Spekenbrink



En dat terwijl ook deze sessie niet eens perfect verliep voor de Nederlander. In zijn eerste stint klaagde hij over te koude banden. Verstappen had gekozen voor de supersofts en met name in de eerste sector van het circuit ontbrak het hem aan grip. Toch noteerde hij op dat moment de derde tijd.



In zijn tweede stint leek dat bandenprobleem onder controle. Op de ultrazachte variant klokte Verstappen 1.17,113. Lewis Hamilton was een fractie langzamer, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas kwamen op plek 3 en 4.



Op vrijdag kende Verstappen ook al wat problemen. De eerste vrije training stond in het teken van volgend seizoen. Hij probeerde 'aan de voorkant van de auto' wat dingen uit, maar was niet zozeer bezig met de race van zondag. Dat zou in de tweede training moeten gebeuren, maar toen kende Verstappen motorproblemen en kon hij geen lange sessie doen. Omdat het om een oud exemplaar ging, hoeft er geen nieuwe krachtbron te worden ingebouwd en is er dus geen gevaar voor een gridstraf.



Een plek bij de eerste drie is het doel voor Verstappen in de kwalificatie, zo zei hij gisteren. ,,We hebben niet de kwalificatiemodus van Mercedes, maar het podium is reëel. En voor de race ziet het er goed uit", zei hij bij Ziggo Sport.