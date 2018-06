Verstappen verbetert zich niet in tweede vrije training

Spanjaard Dalmau nieuwste aanwinst Heracles

16:35 ALMELO - Adrian Dalmau (24) is de zesde nieuweling bij Heracles. De spits uit Spanje tekent vrijdag een contract in Almelo. De in Palma de Mallorca geboren aanvaller komt over van Villareal B en gaat de strijd aan met spits Vincent Vermeij.