Verstappen vergooit het in China, briljante Ricciardo wint

De Grote Prijs van China boeide van start tot finish. Verstappen kende een uitstekende start. Lewis Hamilton, gestart vanaf de vierde plek, had hij in de eerste rechterknik, binnendoor, direct te pakken. En een paar bochten verder moest ook Kimi Räikkönen eraan geloven. Op de (nog koude) ultrasoft banden had Verstappen een licht voordeel, al was de van pole position vertrokken Sebastian Vettel direct weg, met Valtteri Bottas tussen hem en Verstappen in. Er ontstond een status quo, want van achteruit voelde de Nederlander ook geen druk.



Pitstops

Maar die was van korte duur, toen de pitstops begonnen. In ronde 18 kwam Verstappen als eerste binnen en stapte over op de mediumbanden, direct gevolgd door ploeggenoot Ricciardo. Hamilton, Vettel en Bottas gingen eveneens over op de mediumband, waarbij de Fin van Mercedes de Duitse klassementsleider passeerde door eerder naar binnen te gaan en daarna vol gas te rijden. Daarom koos Ferrari er voor om Räikkönen op te offeren ten faveure van Vettel. Räikkönen kon Bottas even afstoppen, maar uiteindelijk moest hij hem voorbij laten gaan en was Vettel weinig opgeschoten met de hulp van zijn teamgenoot.



Een botsing tussen Toro Rosso-coureurs Pierre Gasly en Brandon Hartley zorgde voor rommel op de baan en een safetycar-situatie. Red Bull besloot beide coureurs opnieuw tegelijkertijd naar binnen te roepen en over te schakelen op de snellere zachte banden. Dat bleek een geniale zet. Verstappen en Ricciardo waren overduidelijk sneller dan de Mercedessen en Ferrari's.



Jacht

Verstappen ging op jacht naar Hamilton, die hem was gepasseerd toen hij naar binnen ging. Een inhaalactie mislukte, toen de Brit wat ruw naar buiten stuurde, Verstappen moest reageren en daarbij heel even van de baan raakte. Ricciardo passeerde hem en had niet veel later ook Vettel te pakken.



In no-time had Verstpapen de Duitser ook in beeld, maar hij vergaloppeerde zich bij de eerste actie om hem binnendoor in te halen. Duidelijk nog niet naast Vettel, beukte Verstappen zijn auto in de zijkant van Vettel. Beide wagens spinde. De jury was er snel uit: hier zat de Nederlander fout. Hij haalde Hamilton even later in, maar door de tijdstraf van 10 seconden verloor Verstappen die vierde plek.



Ricciardo was ontketend, passeerde Räikkönen en Bottas en werd de held van de dag. Op zaterdag plofte de motor van de Australiër nog in de derde vrije training. Bijna kostte de reparatie hem de kwalificatie, maar het kwam net op tijd goed. Een foutloze race bracht hem zijn zesde zege. De hevige emoties gaven de achtbaan aan waar Ricciardo afgelopen week in had gezeten. En bewezen dat Red Bull het uiteindelijk goed voor elkaar had in Sjanghai.