Verstappen verkozen tot driver of the day

Premier League LIVE | Manchester City en Liverpool allebei voor, United achter tegen Cardiff

17:13 Manchester City en Liverpool doen al het hele seizoen aan stuivertje wisselen aan kop in de Premier League, maar vandaag valt de beslissing. Liverpool (94 punten) speelt in speelronde 38 thuis tegen Wolverhampton Wanderers, koploper Manchester City (95 punten) speelt de uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion. Volg de laatste speelronde in ons liveblog.