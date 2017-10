Verstappen vermaakt zich met American Football

Gehuld in de bijpassende outfit - met getraliede helm en schoudervulling - was Verstappen twee uur aan het oefenen in het stadion van Del Valle High School met het team van de Cardinals. Dat was dicht in de buurt van het Circuit Of The Americas in Austin (Texas), waar dit weekeinde de Grote Prijs van de Verenigde Staten wordt verreden.



Verstappen mest even wennen aan termen als 'high kicks' en 'evasion drills', maar hij vond het een gave ervaring. ,,Interessant om met een eivormige bal te spelen. Er was een hechte teamgeest en dat sprak me wel aan. Heel anders dan wat we doen in de Formule 1, maar evenals wij moeten ze samenwerken om resultaat te boeken'', aldus de Limburger.