Verstappen verwacht dat het close wordt: ‘Maar hebben goede snelheid in de motor’

SamenvattingHet duurde even, maar in de loop van de tweede vrije training vond Max Verstappen dan toch zijn draai in Frankrijk. En hoewel Mercedes er beduidend beter voor lijkt te staan dan de voorbije raceweekeinden, heeft de Nederlander er vertrouwen in dat hij de strijd met ze kan aangaan. ,,Ik verwacht dat het dicht op elkaar gaat zitten.”

,,Ik denk dat we ons goed hebben verbeterd gedurende de sessie", begon Verstappen aan de analyse op zijn eigen website, nadat hij in de middagtraining de snelste was geweest. ,,In de eerste training was ik niet helemaal blij en daarna bij de start van de tweede sessie was het nog steeds niet geweldig, maar op de tweede set banden voelde de auto al veel beter aan.”

Lees ook Play Verstappen met miniem verschil de snelste in middagtraining

Verstappen reed in beide trainingen wel een keer iets te hard over de kerbstones, met de nodige schade aan vloer en voorvleugel tot gevolg. ,,Het is erg moeilijk hier. Het is erg winderig en daardoor is het moeilijk om een perfect rondje te rijden. Maar we hebben goede snelheid in de motor, dus we kunnen morgen goed voorbereid zijn.”

,,Waar we morgen staan is lastig te voorspellen en je weet maar nooit wat de teams in de tussentijd nog gaan vinden", voegde de WK-leider er nog aan toe. ,,Maar de longruns zagen er wel degelijk uit, dus ik verwacht dat het dicht op elkaar gaat zitten. Gemakkelijk wordt het sowieso niet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.