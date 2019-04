Verstappen vierde in Bakoe, opnieuw een één-tweetje voor Mercedes

De voorpret was leuker dan de uiteindelijk hoofdact. De Grote Prijs van Azerbeidzjan was er dit keer één zonder klappers, incidenten en verrassingen op het podium. Max Verstappen eindigde waar hij begon, op plek vier. Voor de vierde keer op rij scoorde Mercedes een één-tweetje. Nu was het weer Valtteri Bottas die won, voor Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

Door Rik Spekenbrink



Daniel Ricciardo die niet in zijn spiegels keek toen hij zijn Renault in de achteruit zette en op Daniil Kvyat botste. Drie verdwaalde ballonnen op de baan. En een zogenaamde vinger richting de knop van Mercedes-baas Toto Wolff. Dat was het wel, qua ‘ophef’, in de Grand Prix van Azerbeidzjan vanmiddag. Na twee races vol incidenten afgelopen jaren was het dit keer een tamelijk saaie bedoening in de straten van Bakoe.



Het zal ze bij Mercedes een zorg zijn. Voor de vierde keer, in vier races tijd, maakten de ‘zilverpijlen’ de dienst uit op zondag. Wéér 1 en 2, waarmee het kampioenschap al heel vroeg vorm lijkt te krijgen. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton splitten tot dusver de zeges, ieder twee. Ferrari, met Sebastian Vettel op plek drie, kwam er weer niet aan te pas.

Volledig scherm Uitslag GP van Bakoe © AD

Max Verstappen kende vanaf plek 4 geen al te beste start. Sergio Perez wel. Na twee bijna touchés in bocht 1 en 2, was het de Mexicaan die aan het langste eind trok. Maar aan het begin van rondje 6 moest hij het op power afleggen tegen Verstappen, die met behulp van de DRS aan het einde van het rechte stuk zijn eigenlijke plekje weer heroverde.

Vervolgens dook al snel Charles Leclerc op in de spiegels van Verstappen. Gestart vanaf plek 8, na een crash in de kwalificatie, zakte de Monegask eerst nog twee plekken terug. Maar met zijn krachtige Ferrari-motor haalde hij – op een nieuw setje medium banden - de tweede garnituur met speels gemak in. Ook Verstappen kon geen weerstand bieden. Leclerc haalde hem bij het ingaan van ronde 10 in, ook weer op het lange rechte stuk. De Limburger meldde over de boordradio dat zijn ‘engine breaking’ niet perfect werkte, het voelde als een soort handrem.

Omdat de drie mannen voor hem tijdig naar binnen kwamen voor een bandenwissel, was het Leclerc die na 14 omlopen zowaar aan de leiding lag. Verstappen gaf, ook op nieuwe banden, vervolgens goed gas. Hij verbeterde de snelste ronde keer op keer en was op de medium banden duidelijk de snelste man op de baan. Wetende dat Leclerc nog zou moeten stoppen probeerde hij in de veilige marge te belanden, zodat die weer achter hem zou belanden na zijn stop. Dat lukte. Bovendien naderde hij Vettel langzaam, maar zeker. Het uitvallen van Verstappens teamgenoot Pierre Gasly door technische problemen was echter geen goed nieuws. Vanaf het moment dat de virtuele safety car weer was ‘verdwenen’, verloor Verstappen langzaam tijd ten opzichte van Vettel. De vierde plek was zo voor hem het maximaal haalbare.