Verstappen vierde in derde training

Heel de ochtend plensde het in Melbourne. Met bakken kwam het uit de grijze hemel, waardoor het asfalt in Albert Park even getransformeerd was in een glijbaan. In het voorprogramma waren meerdere spins te zien. Maar vlak voor de start van de laatste vrije training stopte het met regenen en met een temperatuur van dik 20 graden droogde de baan weer snel op.