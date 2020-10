Verstappen vierde in enige training, naast Mercedes ook Leclerc sneller

Ondanks dat er aan actie geen gebrek was tijdens de laatste (en enige) training op de Nürburgring, ging het zoals wel vaker weer meer over wat er naast de baan gebeurde. Nadat de auto van Lance Stroll onbemand in de pitbox bleef staan, bracht het team van Racing Point naar buiten dat de coureur zich niet helemaal fit voelt en binnen bleef in afwachting van de uitslag van een coronatest. Dat Nico Hülkenberg vervolgens ook nog (zo bleek voor andere werkzaamheden) arriveerde op het circuit, voedde de geruchten alleen nog maar meer. De Duitser zou speciale dispensatie kunnen krijgen van de FIA, mocht Stroll niet kunnen rijden.

Enkele coureurs die wel reden, vertelden moeite te hebben met het op orde krijgen van de bandentemperatuur. Verstappen had lange tijd de eerste tijd staan, maar toen de Mercedes-mannen zich er na de switch naar softs mee begonnen te bemoeien ging Bottas al gauw sneller. Vlak voor het vallen van de vlag duwden Hamilton en toch enigszins verrassend ook Charles Leclerc de Limburger naar P4. Verstappen moest in de slotfase echter ook nog een keer van het gas aan het eind van een snelle ronde, toen Nicholas Latifi voor geel had gezorgd in sector 3. Dat het later vanmiddag (15.00 uur) nog een stuk harder zal gaan lijkt evident.