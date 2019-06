Verstappen vierde na schuiver, Mercedes opnieuw het snelst

De meeste teams kwamen de eerste oefensessie op het Circuit Paul Ricard zonder kleerscheuren door. Even was er in de slotfase schrik bij de mannen van Red Bull toen Verstappen in de Mistral chicane spinde en achterstevoren tot stilstand kwam, maar de Nederlander kon zijn weg vervolgen. Uiteindelijk kwam Verstappen tot de vierde tijd, op gepaste afstand van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Charles Leclerc. Wel bleef hij op de zachtste band Sebastian Vettel voor in zijn Ferrari.



De mannen van Haas hebben het meeste werk aan de winkel voor de tweede vrije training van later vanmiddag (15.00 uur). In de wagen van Romain Grosjean werd namelijk een waterlek geconstateerd, waardoor de Fransman zijn sessie voor eigen publiek – dat niet bepaald in grote getalen naar Le Castellet was afgereisd – vroegtijdig moest staken.