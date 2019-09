Verstappen: Vijfde plek moet ik wel weer kunnen halen

Geschrokken was Max Verstappen, die morgen van P9 start, niet van het gat met Ferrari in de kwalificatie in het Russische Sotsji. ,,Pure topsnelheid, daar profiteren ze van bij Ferrari. Die auto is niks bijzonders.”

Door Arjan Schouten



De vrijdag zag er nog zo hoopvol uit voor Red Bull en Max Verstappen, maar de Limburger hield er al rekening mee dat de Italianen van Ferrari hem een beetje fopten. ,,Die reden geknepen, hè. Vandaag gingen ze een seconde harder”, verzuchtte Verstappen na de kwalificatie waarin hij het met P4 moest doen, achter beide Ferrari’s en Lewis Hamilton. ,,Er zat niet meer in. Gisteren waren we op het rechte stuk net zo snel als Ferrari. Nu kwamen we een seconde tekort.”

Hamilton sprak gelijk al heel theatraal over een soort van ‘vliegtuigmodus’ op de rode bolides van de Scuderia. Zover wenste Verstappen echter niet te gaan. ,,Nu voelt Lewis ook eens dat je hard moet werken in de bochten als je zoveel tekort komt op de rechte stukken. Maar het is puur die topsnelheid, daar profiteren ze van bij Ferrari. Je zag meteen dat ze ’m open schroefden. Die auto is niks bijzonders. Maar als je een seconde harder gaat op het rechte stuk, is alles opeens een stuk makkelijker.”

Gefaald

En dan pak je dus polepositions, in het geval van generatiegenoot Charles Leclerc zelfs vier op een rij. ,,Ze hadden al het hele jaar een goede motor, nu hebben ze ook een goed chassis. Maar als je al een seconde voorsprong hebt met de motor, dan hebben ze het in het begin van het seizoen natuurlijk heel slecht gedaan. Gefaald, ja. Absoluut.”

Nu heeft Ferrari de zaakjes op orde en er is er nieuwe orde in de koningsklasse. Daar vecht Verstappen nu even mee rond P4 à P5. ,,Zelf reed ik gewoon een goede ronde. Meer zat er niet in. Hier moeten we het mee doen”, besloot Verstappen, die P4 pakte in de kwalificatie, maar door een gridstraf morgen als negende start in Sotsji. Vorig jaar haalde hij daar van achteren het complete veld in, om nog als vijfde te eindigen. ,,Nu ligt het wat dichter bij elkaar, allemaal. Wordt iets moeilijker inhalen. Maar die vijfde plek moet ik wel weer kunnen halen.”

Wat er moet gebeuren voor een onverwachts beter resultaat? ,,Een beetje geluk, een safety-car, dat soort dingen. Maar ik denk dat het wel lastig wordt.”