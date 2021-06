Verstappen voert tactisch plan Red Bull perfect uit: ‘Dit is een van mijn mooiste overwinningen ooit’

SamenvattingMax Verstappen deed vanmiddag in de Grand Prix van Frankrijk precies wat zijn team Red Bull voor ogen had. Nadat hij de leiding door een tweede pitstop vrijwillig uit handen had gegeven, overvleugelde hij in de slotfase de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die op het Circuit Paul Ricard voor een éénstopper gingen.

,,Het team heeft voor een topstrategie gekozen. Als het op het einde allemaal lukt is het natuurlijk helemaal perfect. Word je tweede dan baal je, maar het heeft uiteindelijk goed uitgepakt”, reageerde Verstappen bij Ziggo Sport. ,,Je kan wel zeggen dat dit een van mijn mooiste overwinningen ooit is.”

De race begon zeker niet vlekkeloos voor de leider in de WK-stand. Bij de start verspeelde hij zijn eerste plaats direct aan Hamilton, door een moment van overstuur. ,,Ik remde voor mijn gevoel op een normaal stuk aan, maar opeens brak de auto helemaal uit. En eigenlijk was dat een voorbode voor wat er bij de rest van de stint gebeurde, want ik had nul grip achter. Dus dat was heel lastig.”

Verstappen vond de omstandigheden sowieso zwaar op het circuit in het zuiden van Frankrijk. ,,Het waaide een stuk harder dan op zaterdag en we hadden minder grip omdat het in de ochtend geregend had. Dat in combinatie met de kleinere achtervleugel die we hebben, was zeker niet in ons voordeel.”

Bekijk de samenvatting van de race.

Tweede stop

Hamilton nam de leiding over, maar Verstappen lag na de pitsstops weer voor de Brit, die een ronde later naar binnen ging. ,,Het verraste me eigenlijk wel dat ik hem daardoor kon passeren. Ik zag hem de pits uit rijden en gebruikte nog iets van mijn batterij om net voor hem te komen.”

De Mercedes-coureur reed daarna rondenlang vlak achter de Nederlander, die over de boordradio tegen zijn team zei dat hij dat niet de hele race zou kunnen volhouden. ,,De Mercedessen pushten me op de harde band heel hard. Ik had heel veel moeite om ze achter me te houden. Daarom besloten we een tweede stop te maken.”

Naarmate de race vorderde, voelde Verstappen dat het steeds beter begon te lopen. ,,Het duurde even voordat het allemaal een beetje naar ons toe kwam. En aan het einde van de wedstrijd, toen we voor een tweede stop hadden gekozen, voelde de auto weer iets normaler aan. Dat ik dan nog win, is natuurlijk een superresultaat.”

Verstappen reed ook nog eens de snelste raceronde, goed voor 1 extra WK-punt. Hij heeft nu twaalf punten voorsprong op Hamilton, na zeven van de 22 races.

