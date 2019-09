Verstappen: We komen gewoon tekort nu

Vierde in RuslandHij had gegokt op P5, kreeg met het uitvallen van Sebastian Vettel nog een positie cadeau, maar dat veranderde het gemoed van Max Verstappen niet in Rusland. ,,Dit zijn voor ons niet de meest competitieve weken en dan moet je gewoon die auto thuisbrengen en maximale punten scoren.‘’

Door Arjan Schouten



Nee, dit was niet de meest inspirerende middag in een Formule 1-wagen voor Max Verstappen. De terugweg van P9 (gridstraf) naar voren verliep voorspoedig, maar daarna belandde hij in niemandsland achter de Ferrari’s en de Mercedessen. Die twee kampen vochten het uit in Rusland, Verstappen reed er op gepaste afstand achteraan. Dat hij nog promoveerde van de verwachte vijfde naar een vierde plaats door het uitvallen van Sebastian Vettel, was slechts voer voor de statistieken. ,,Dat is niet iets waar ik echt blij van word, nee”, sprak Verstappen tien minuten na de race op zijn dooie gemak, alsof hij niet net 53 rondes op topsnelheid over de Autdrom Sochi had gescheurd. ,,Er was gewoon niet zoveel loos, een beetje saai was het. En dus was dit het maximaal haalbare”, zo concludeerde hij zelf ook.



Had hij na de safety car nog voor softbanden moeten gaan, net als Leclerc? Om mogelijk nog druk te zetten op het trio vooraan. ,,Daar waren de gaten te klein voor, achter mij”, vertelde Verstappen. ,,Ik had niet de voorsprong om die extra stop te doen. Maar uiteindelijk had het ook niet zo heel veel uitgemaakt, denk ik.”

Derde team

Red Bull Racing reed in Rusland overduidelijk als derde team rond. ,,Dit zijn voor ons niet de meest competitieve weken, maar dat hoort er soms bij”, verzuchtte hij. ,,Je moet dan gewoon het beste uit jezelf halen, de rest kan je toch niet controleren. Dan is het de auto veilig thuisbrengen en maximale punten scoren, want de rest aanvallen was me toch niet gelukt. Dat is me al een paar keer eerder overkomen.”

Over twee weken de race in Japan, daarna Mexico, Amerika en Brazilië. Races waar Verstappen vorig jaar altijd op de afspraak was. Nu twijfelt hij echter wat hij daar kan, na de matige beurten in Singapore en Sotsji. ,,Je moet geen valse hoop creëren. We komen gewoon tekort. En ik verwacht niet dat Japan opeens een magisch weekend gaat worden. Dus we moeten nog aan de slag. Of het nog goed komt dit jaar? Ik weet het niet. We gaan het zien”, zo besloot Verstappen.